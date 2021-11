Progenity ist ein innovatives Biotech-Unternehmen, das 2010 gegründet wurde und 2020 an die Börse ging. Nach einem tiefen Fall der Aktie von 13 US-Dollar auf 1 US-Dollar sah es mit der Aktie schlecht aus. Vor Kurzem erlebte Progenity jedoch einen großen Short Squeeze, der die Aktien wieder auf die 4-Dollar-Marke brachte. Was erwartet uns in Zukunft bei dieser Aktie? Was ist Progenity Progenity ist ein innovatives Biotech-Unternehmen, das 2010 gegründet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...