Bonn (ots) -Seit 35 Jahren ist der 5. Dezember weltweit der Tag des Ehrenamtes. Die Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste e.V. (AGdD) kümmert sich um ein ganz besonderes Engagement auf Zeit: den Entwicklungsdienst. Es geht um Gerechtigkeit und Frieden, Solidarität und Partnerschaften - Entwicklungsdienst findet weltweit im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit statt. Hierfür hat die AGdD ein neues Web-Angebot für Interessierte entwickelt.Die Webseite www.entwicklungshelfer.de ist eine erste Anlaufstelle für Interessierte und mögliche künftige Fachkräfte und führt in das Thema Entwicklungsdienst ein. Die Webseite enthält attraktiv gestaltet Antworten auf alle wichtigen Fragen: Was genau ist Entwicklungsdienst? Was benötige ich, um einen Entwicklungsdienst machen zu können? Wie bin ich im Dienst abgesichert? Was sind die finanziellen und weiteren Rahmenbedingungen? Und wo finde ich Stellen? Zentrales Element ist ein kurzes Video, das konkrete Einblicke in die Arbeit von Fachkräften vor Ort gibt und für den Entwicklungsdienst wirbt.Und was zeichnet den Entwicklungsdienst aus? Dazu sagt Dr. Gabi Waibel, Geschäftsführerin der AGdD: "Entwicklungsdienst ist mehr als nur ein Job. Fachkräfte handeln solidarisch für andere und mit Anderen. Sie bringen ihre Erfahrung und ihr Wissen dort ein, wo es benötigt und nachgefragt wird; sie arbeiten in Partnerschaft, gestalten und lernen gemeinsam. Und der Entwicklungsdienst wirkt: Er hat sich verändert und bewährt als zeitgemäßes Instrument der professionellen Entwicklungszusammenarbeit."Zahlen und Fakten zum Entwicklungsdienst:Mehr als 1.000 Fachkräfte sind aktuell im Entwicklungsdienst im Einsatz - dabei engagieren sich Frauen und Männer gleichermaßen. Etwa 60 % aller Fachkräfte sind zwischen 31 und 50 Jahre alt. Ungefähr die Hälfte der Fachkräfte ist in Afrika im Einsatz, danach folgen Asien mit knapp 30% und Amerika mit fast 18% - aber es gibt auch Fachkräfte in Europa und Ozeanien. Der Dienst dauert meist 2-3 Jahre. Die Tätigkeiten, die berufserfahrene Fachkräfte im Entwicklungsdienst erwarten, sind vielfältig und abwechslungsreich.Die Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste e.V. (AGdD) vertritt von Bonn aus die vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anerkannten sieben Träger des Entwicklungsdienstes: AGIAMONDO | Dienste in Übersee (unter der Marke "Brot für die Welt") | Coworkers - Christliche Fachkräfte International e.V. | EIRENE - Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. | Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Weltfriedensdienst e.V. Sie vermittelt gerne Ansprechpartner*innen aus diesen Organisationen sowie Fachkräfte, die sich gerade im Dienst befinden oder bereits einen Entwicklungsdienst geleistet haben.Pressekontakt:Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an:Dr. Gabi Waibel | 0228 9089933 | Gabi.Waibel@agdd.deOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160273/5083960