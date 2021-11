Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg hat für acht Fonds das anerkannte FNG-Siegel 2022 erhalten, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies hat das Komitee des FNG-Siegels, das sich aus unabhängigen, externen Branchenexperten zusammensetzt, entschieden. Das Audit der eingereichten Bewerbungen wurde durch die Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg um den Lehrstuhl von Professor Dr. Timo Busch durchgeführt. Gemeinsam mit der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen mbH (QNG), einer 100%igen Tochter des Fachverbands Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG), entwickelt die Research Group on Sustainable Finance darüber hinaus Methodik und Kriterien des Siegels weiter. Die QNG trägt über die Zertifizierung von Finanzprodukten, Gutachten und die Entwicklung von Standards und Dienstleistungen zur Qualitätssicherung nachhaltiger Investments bei und hält unter anderem die Gesamtverantwortung für das FNG-Siegel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...