FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick des 3D-Druckspezialisten sei das Highligt der jüngsten Quartalsbilanz gewesen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neue hochautomatisierte Anlage NXG XII 600 errege bei allen Kunden viel Aufmerksamkeit, bei den Aufträgen gebe es aber noch Spielraum. SLM sei in dieser Hinsicht recht zuversichtlich, was sich in der mehrere Monate früher als als geplant veröffentlichten Prognose für 2022 und in dem Mittelfristausblick bis 2026 zeige./tav/edh



ISIN: DE000A111338

