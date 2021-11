ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH von 4275 auf 4450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch hob in einer am Freitag vorliegenden Studie als Konsequenz auf die Zahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen für das Gesamtjahr an. Die Kulisse für die Aktie sei aktuell gut. Das Jahr 2021 und insbesondere die letzten sechs Monaten hätten sich für den Baustoffkonzern weniger schwierig entwickelt als befürchtet. Dieser Trend sollte sich 2022 fortsetzen und der Inflationsdruck von hier aus etwas nachlassen./tav/edh



ISIN: IE0001827041

