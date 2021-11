DJ WOCHENVORSCHAU/29. November bis 5. Dezember (48. KW)

=== M O N T A G, 29. November 2021 *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an einer Tagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) *** 14:00 DE/Knorr-Bremse AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an einer Veranstaltung der Accademia Nazionale dei Lincei, Turin *** 21:00 US/Federal Reserve Bank of New York, Reden (virtuell) von Fed-Chairman Powell, New-York-Fed-Präsident Williams und BIZ-General-Manager Carstens zur Einführung des New York Innovation Center *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen November *** - DE/Stellenindex BA-X November - DE/Cancom SE, Capital Markets Day (virtuell) - SE/Parlament, erneute Abstimmung über die Ernennung von Andersson zur Ministerpräsidentin, Stockholm - CH/Weltgesundheitsorganisation (WHO), Sondersitzung der Weltgesundheitsversammlung zur Erörterung eines internationalen Gesundheitsvertrags (bis 1.12.), Genf D I E N S T A G, 30. November 2021 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) November 07:00 DE/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 3Q 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis, Luton *** 08:45 FR/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober 08:45 FR/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Online-PG mit Chefvolkswirt Kater zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 09:00 LV/Nato, Treffen der Außenminister (bis 1.12.); 17:15 PK von Generalsekretär Stoltenberg, Riga *** 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Entscheidungen zu neun Verfassungsbeschwerden gegen die sogenannte Bundesnotbremse, Karlsruhe *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November 10:00 DE/Deutsche Bank, Kapitalmarktausblick (per Videokonferenz) 10:00 DE/KfW, PG (virtuell) mit Chefvolkswirtin Köhler-Geib zum Konjunkturausblick 10:00 IT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 10:30 DE/Bayer AG, PK (online) zu "Gesundheit in Deutschland - Gemeinsam Gestalten" *** 11:00 IT/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 CH/WTO, Ministerkonferenz (bis 3.12.), Genf *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten, Washington 19:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der Federal Bank of Cleveland *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 1. Dezember 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober 08:05 DE/Dr. Hönle AG, Jahresergebnis, Gräfelfing *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 110 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/CDU, Townhall mit den drei Kandidaten für den Parteivorsitz, Berlin 20:00 US/Fed, Beige Book *** - CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 D O N N E R S T A G, 2. Dezember 2021 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 09:00 AT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, Capital Market Day (virtuell) 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, Jahres-PG (per Videokonferenz) *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Online-HV 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Online-HV *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht, München - DE/Scout24 SE, Capital Markets Day, Berlin F R E I T A G, 3. Dezember 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin November *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 4Q, Hamburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme am Online-Q&A bei einer Reuters-Next-Veranstaltung *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 11:00 DE/Allianz SE, Capital Markets Day (virtuell) mit Strategie-Update *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), Russland (Fitch und Moody's), Schweden (Fitch), Slowenien (Fitch), Türkei (Moody's) S A M S T A G, 4. Dezember 2021 11:00 DE/SPD, Sonderparteitag (digital) zum Koalitionsvertrag S O N N T A G, 5. Dezember 2021 11:00 DE/FDP, ao Bundesparteitag zum Koalitionsvertrag, Berlin ===

