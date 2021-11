Hong Kong (ots) -ANNKE kündigt heute das große Shopping-Event zum BlackFriday an - mit den besten Deals aller Zeiten. Kunden erhalten bis zu 60% Rabatt auf alle smarten Sicherheitskameras und-systeme von ANNKE.An diesem Black Friday wird ANNKE mit einer Vielzahl von neuen Angeboten die Messlatte noch weiter nach oben setzen. Käufer erhalten intelligente High-End-Sicherheitslösungen, die ihre Räumlichkeiten schützen und gleichzeitig den Geldbeutel schonen.Hier geht's zum Angebot: https://de.annke.com/pages/black-friday-cyber-monday-deals-202160% Rabatt für ausgewählte SicherheitslösungenAZ500 Zoom (https://de.annke.com/products/az500-zoom?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR31,99 nach 60% Rabatt) - 5MP kabelgebundene Sicherheitskamera mit 5X optischem Zoom für atemberaubende 2K 5MP Super HD Aufnahmen und Zoom-Funktion ohne Qualitätsverlust.AZ800 Zoom (https://de.annke.com/products/az800-zoom?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR39,99 nach 60% Rabatt) - 4K Ultra HD Überwachungskamera mit 5X optischem Zoom für gestochen scharfe Details.BR200 (https://de.annke.com/products/br200?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR39,99 nach 60% Rabatt) - Diese Kamera wurde von MakeUseOf als die intelligenteste analoge Überwachungskamera bewertet und bietet 1080p Full HD Nachtsicht in Farbe und schreckt Eindringlinge mit Blitzlicht und Sirene ab.Bis zu 40% Rabatt auf die meistverkauften smarten PoE SicherheitslösungenPano360 Pro (https://de.annke.com/products/pano360-pro?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR299,99 nach 40% Rabatt) - Das beste Angebot für Kunden, die eine Panorama Fisheye IP Kamera für Villen, Geschäfte, Einkaufszentren, Aufzüge, etc. benötigen.C800 (https://de.annke.com/products/c800?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR54,99 nach 45% Rabatt) - Die Kamera wurde von The Hook Up als beste 4K Ultra HD PoE IP Kamera bewertet. Das Flaggschiff liefert echte 4K 8MP Ultra HD Bildqualität bei Tag und Nacht mit dem fortschrittlichen Sony-Sensor und EXIR Nachtsicht.C500 (https://de.annke.com/products/c500?variant=39802105397415&utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR39,99 nach 40% Rabatt) - Die vielseitigste 5MP Super HD PoE IP Kamera überhaupt: atemberaubende 5MP Super HD Qualität, EXIR Nachtsicht, Hi-Fi Audioaufnahmen, IP67 wetterfest und alle weiteren Features, die man sich von einer IP Kamera wünscht.CZ400 (https://de.annke.com/products/cz400?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR161,99 nach 40% Rabatt) - Die Kamera wurde von ZDNET als eine der solidesten PTZ IP Kameras mit hervorragender Sicherheitsabdeckung bewertet und überwacht Räumlichkeiten mit einer 330°-Schwenkung (Pan) und 90°-Neigung (Tilt).H500 (https://de.annke.com/products/h500-8ch-4-cam-system?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (beginnt ab EUR267,99 nach 40% Rabatt) - Das beste 5MP Super HD PoE Überwachungssystem: deckt jeden Winkel ab und bietet eine All-in-One-Lösung für 24/7 Nonstop-Aufnahmen auch ohne Internet.H800 (https://de.annke.com/products/h800-8ch-system?variant=39853538377895&utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (beginnt ab EUR353,99 nach 40% Rabatt) - Das beste 4K Ultra HD PoE Überwachungssystem. Nimmt echte 4K UHD Videos mit dem fortschrittlichen Sony-Sensor auf und ermöglicht kontinuierliche Aufzeichnungen rund um die Uhr, auch ohne Netzwerkzugriff.Hier können Kunden ihre Smart Home Sicherheit mit den kompletten PoE Lösungen von ANNKE (https://de.annke.com/pages/black-friday-cyber-monday-deals-2021?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) aufrüsten.40% Rabatt auf NightChromaTM SicherheitslösungenANNKE bietet die weltweit ersten NightChromaTM Sicherheitslösungen an, die mit f/1.0 Super Aperture, fortschrittlichem Bildsensor, aktiver Ausrichtungstechnologie und warmem Zusatzlicht die beste Farbnachtsicht bei völliger Dunkelheit liefern.NC400 (https://de.annke.com/products/nc400?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR79,99 nach 40% Rabatt) - Die 4MP Quad HD Farbnachtsicht PoE Kamera macht die Nacht zum Tag bei einer Dunkelheit von 0,001 Lux.NC800 (https://de.annke.com/products/nc800?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR215,99 nach 40% Rabatt) - Die weltweit erste 4K Ultra HD Farbnachtsicht PoE Kamera liefert Aufnahmen in Farbe bei 0,0005 Lux Dunkelheit in echter 4K UHD Qualität.NCK400 (https://de.annke.com/products/nck400-system?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (beginnt ab EUR419,99 nach 40% Rabatt) - Das 4MP QHD Farbnachtsicht PoE Kamerasystem überwacht jeden Winkel und erfasst jedes Bild in farbenfrohen Details bei 0,001 Lux Dunkelheit.NCA500 (https://de.annke.com/products/nca500?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR44,99 nach 40% Rabatt) - Die 5MP Super HD Farbnachtsicht Analogkamera liefert Nachtaufnahmen in satten Farben, selbst bei 0,0005 Lux Dunkelheit.NAK500 (https://de.annke.com/products/nak500-system-8-kanal-mit-8-kamaras?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (beginnt ab EUR503,99 nach 40% Rabatt) - Das fortschrittlichste 5 MP Farbnachtsicht Überwachungssystem zeichnet jede Sekunde in High-Fidelity Farben bei 0,0005 Lux Dunkelheit auf.30% Rabatt auf Wireless Plug and Play SicherheitslösungenW300 (https://de.annke.com/products/w300?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR32,99 nach 30% Rabatt) - Die 2K 3MP Super HD WLAN IP Kamera vereint alle intelligenten Funktionen, die sich Kunden wünschen, in einem einzigen Gerät und bietet gleichzeitig die einfachste Installation ohne lästiges Kabelgewirr.WL200 (https://de.annke.com/products/wl200-4-kanal-4-kamera-funksystem-mit-monitor?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR244,99 nach 30% Rabatt) - Ein echtes Plug & Play All-in-One Wireless Überwachungssystem für lokale Live-Übertragungen ohne zusätzliche Geräte und kontinuierliche Videos auch ohne Netzwerkverbindung.WS300 (https://de.annke.com/products/w300?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) (EUR32.99 nach 30% Rabatt) - Das beste 2K Super HD Wireless Überwachungssystem liefert eine atemberaubende Bildqualität und Schutz rund um die Uhr.ANNKE organisiert das Shopping-Event, um intelligente Sicherheitslösungen der Spitzenklasse für jeden Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Kunden können jetzt während der ANNKE Black Friday und Cyber Monday Deals 2021 (https://de.annke.com/pages/black-friday-cyber-monday-deals-2021?utm_source=pr&utm_medium=news&utm_campaign=blackfridaydeals20211126) Sicherheitslösungen für jeden Geldbeutel finden.Über ANNKEANNKE wurde für Ihre Sicherheit geschaffen und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Durch ANNKEs umfassendes Fachwissen in Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität und modernsten Prozessen erhalten Kunden die besten Sicherheitslösungen. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien und unkomplizierte Sicherheitsprodukte zu entwickeln.Weitere Informationen zu ANNKE und den Produkten finden Sie unter: https://de.annke.com.