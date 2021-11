Die Aktie von BASF kommt im allgemein sehr schwachen Gesamtmarkt stark unter die Räder. Indes hat das Unternehmen ein neues Kapitel aufgeschlagen. So bündelt der DAX-Konzern sämtliche Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien ab dem 1. Januar 2022 unter einem Dach. Hauptaufgabe der neuen "BASF Renewable Energy GmbH" ist es, das energieintensive Kerngeschäft der BASF-Gruppe in Europa mit Strom aus Wind, Solar & Co zu versorgen. Darüber hinaus kümmert sich die Einheit um den Stromhandel ...

