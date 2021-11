Neues Projekt bei der Software AG

Werbung



Ein MDAX©-Titel fiel heute besonders auf: Mit circa 8,30 Prozent im Plus (Stand 26.11.2021, 13:12) beeindruckte der Anteilsschein der Software AG die Börsen.



Die Software AG ist ein in Darmstadt ansässiges Softwareunternehmen, welches sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf der Analyse von Geschäftsprozessen und der Verwaltung von IT-Infrastruktur. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 835 Millionen Euro.



Das Unternehmen befindet sich momentan in einer umfangreichen Restrukturierung. Der Vorstandschef Sanjay Brahmawar plant, im Rahmen des "Projekts Helix' die Geschäftsbereiche der Firma zukunftsfester zu gestalten. Mit dem Umstieg auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, möchte der Vorstandschef die Unternehmensumsätze langfristig planbar machen. Dies bedeute kurzfristig zwar weniger Umsätze, langfristig wäre die Einnahmequelle aus den IT-Dienstleistung allerdings abgesichert. Zudem sollen Investitionen in den Bereichen Datenauswertung und Integrationsmöglichkeiten von Software in verschiedene Unternehmen, die Produktqualität fördern.





