Am 16. November noch bei 1.875 Dollar, so war der Goldpreis vorgestern nach einem Absturz am Montag noch weiter gefallen. Denn die sehr geringen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA lassen auf eine starke US-Konjunktur deuten, was wiederum auf einen Drang der Fed zu höheren Zinsen deutet - was dann letztlich schlecht für das zinslose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...