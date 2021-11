Dieser Fall ist doppelt erstaunlich. Zunächst stiehlt eine Frau 680.000 US-Dollar von ihrem Arbeitgeber. Dann gibt sie das Geld für ein Online-Glücksspiel aus, bei dem sie nicht einmal Geld gewinnen kann. Die Frau, von der diese Geschichte handelt, war Buchhalterin in einem Tierkrankenhaus auf der australischen Insel Tasmanien. Laut ABC nutzte die 49-jährige Rachel Naomi Perri diese Position, um über drei Jahre und in 475 Einzeltransaktionen insgesamt rund 680.000 Dollar von den Firmenkonten auf ihr Privatkonto zu transferieren. Mehr zum Thema Online-Glücksspiel: So möchte euch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...