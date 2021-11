Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street fand gestern kein Handel statt. Die Amerikaner feierten Thanksgiving. Heute müssen die dortigen Anleger nun nicht nur den gestrigen Truthahn verdauen, sondern auch die neuen Risiken durch die südafrikanische Corona-Mutation. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, ExxonMobil, Gold, Barrick Gold, Bitcoin, Coinbase, BioNTech, Moderna, Novavax, Zoom Video, Peloton, Netflix, Carnival und American Airlines. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.