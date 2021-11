An der Wall Street kündigt sich vorbörslich eine sehr schwache Eröffnungsphase an. Der Dow-Future verliert rund 800 Punkte, für den S&P500 und den Nasdaq geht es ebenfsalls bergab. Der Aktienmarkt teilt sich heute prinzipiell in zwei Lager: Aktien von Unternehmen, die von der Entdeckung einer neuen Coronavariante in Südafrika vermeintlich profitieren - Impfstoff-Hersteller und Stay-at-home - und solche, die darunter leiden - Reise- und Tourismusbranche.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...