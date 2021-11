In der Kalenderwoche 47 (23. bis 26. November 2021) stockt die Photon Energy N.V. nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Anleihe-Emission aus der Vorwoche ihren neuen sechsjährigen Green Bond 2021/27 (DE000A3KWKY4) direkt noch einmal um 5 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 55 Mio. Euro auf. Die weiteren unter der Anleihe 2021/27 begebenen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung von einem qualifizierten Investor erworben werden. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,50% p.a. ausgestattet. Die mehrfache Anleihe-Emittentin FCR Immobilien AG hat unterdessen in dieser Woche ihr erstes Schuldscheindarlehen begeben und dieses vollumfänglich im Volumen von 10 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das Darlehen hat einen Zinskupon von 3,4 % p.a. und eine Laufzeit von fünf Jahren.

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG hat Anfang der Woche beim Landesgericht Korneuburg in Österreich einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. Die VST folgt damit dem Beispiel der Eyemaxx Real Estate AG und plant ein von zahlreichen Anlegervertretern kritisiertes Sanierungsverfahren in Österreich. Ebenso wie Eyemaxx, das sowohl über die Aktionärsebene als auch über das operative Geschäft eng mit der VST verbunden ist, hat die VST einen Sanierungsplan vorgelegt, in ...

