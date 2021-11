Nicht nur die Marktschwäche aufgrund einer neuen Corona-Variante sorgt heute für fallende Kurse bei chinesischen Aktien aus dem Tech-Sektor. Unter anderem kommend die aktuellen Zahlen eines Alibaba-Gegenspielers am Markt überhaupt nicht gut an. Tencent hat in China unterdessen einmal mehr Ärger mit dem Staat.

Den vollständigen Artikel lesen ...