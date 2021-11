Köln (ots) -



Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ruft zu besonderer Vorsicht angesichts der in Südafrika zuerst entdeckten neuen Corona-Variante auf. "Es gilt jetzt, diese Variante möglichst fernzuhalten", sagte Laumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagsausgabe). "Menschen, die vor Kurzem aus Südafrika bereits nach Deutschland eingereist sind, sollten sich zügig testen lassen, sodass Infektionsketten schnell unterbrochen und die Weiterverbreitung gestoppt oder zumindest verlangsamt werden kann", so Laumann weiter.



Die neue Variante sei in Deutschland noch nicht entdeckt worden. Allerdings werde man die Verbreitung und "das Infektionsgeschehen insgesamt ganz genau beobachten. Einst ist klar: Wir müssen weiter sehr aufmerksam sein."



