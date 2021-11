Nach einer versuchten Stabilisierung der Türkei-Währung am Donnerstag sackt die Lira zu Euro und US-Dollar am Freitag wieder ab und nähert sich den historischen Tiefständen. Der Währungsverfall sorgt zunehmend auch für Unruhe in der Eurozone. Europas Banken haben viele Kredite an türkische Unternehmer vergeben. Am Freitag sackt die türkische Lira erneut mehr als vier Prozent zum Euro ab. Für eine Lira gibt es am Spotmarkt gerade einmal 7 Cent (siehe Chart). Allein seit Jahresbeginn hat die Währung ...

