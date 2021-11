von Redaktion Euro am Sonntag Ein starkes Schlussquartal gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zur Tradition an den Aktienmärkten. Die überdurchschnittlichen Kurssteigerungen an den meisten Börsen im Oktober wecken bei Anlegern die Hoffnung auf eine erneute Jahresendrally. Entsprechend scheinen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...