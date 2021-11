DJ Aktien Schweiz knicken mit Corona-Ängsten ein - Logitech und Lonza fester

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit kräftigen Verlusten beendet. Die neue in Südafrika aufgetretene Corona-Mutation sorgte für einen rabenschwarzen Freitag nicht nur in der Schweiz.

Die Kurse purzelten fast durch die Bank steil nach unten. Kräftig aufwärts ging es indessen für die Aktie von Lonza (+3,1%), denn der Pharmazulieferer stellt den Wirkstoff für den Covid-19-Impfstoff des US-Konzerns Moderna her. Und die Nachfrage nach dem Impfstoff dürfte nun wohl deutlich ansteigen. Auch Logitech profitierten als Home-Office-Ausrüster mit Aufschlägen von 4,0 Prozent.

Der SMI verlor 2,0 Prozent auf 12.199 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 56,57 (zuvor: 18,72) Millionen Aktien.

Unter erheblichem Abgabedruck standen insbesondere konjunktursensible Aktien. Bei den Finanzwerten knickten UBS um 5,8 Prozente ein, Credit Suisse fielen um 3,5 Prozent. Auch die Versicherungswerte wurden abverkauft: Swiss Re (-4,2%), Swiss Life (-2,9%), Zurich Insurance (-3,3%).

Bei den Luxuswerten sah es nicht besser aus. Richemont rutschten um 5,1 Prozent ab, Swatch brachen sogar um 7,1 Prozent weg.

Für die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle ging es um 1,3 Prozent abwärts. Bei den Pharmariesen schlossen Roche 1,0 Prozent tiefer, Novartis reduzierten sich um 2,4 Prozent.

