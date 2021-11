30. NOVEMBER 2. DEZEMBER 2021

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PAVILION 5.2

Drei Tage lang treffen sich Experten aus den Bereichen Cards und digitale Vertrauenstechnologien auf der TRUSTECH-Messe in Paris, um über Fragen und Herausforderungen in den Bereichen Identität, Sicherheit und Zahlung zu diskutieren, die für Behörden, Einrichtungen und Unternehmen die wahren Stützen der digitalen Transformation sind.

Eine Auswahl internationaler Redner wird ihre Einsichten in den verschiedenen Konferenzsitzungen einbringen

6.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt werden erwartet. Sie erhalten die Möglichkeit, konkrete Lösungen für die Optimierung ihrer Geschäftstätigkeit und die Weiterentwicklung ihrer Verfahren zu entdecken. Die Besucher haben kostenlosen Zugang zum Programm der Trustech-Konferenzen. .

AUTHENTIFIZIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG: EINE STRATEGISCHE FRAGE FÜR BEHÖRDEN, EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN

Die neuen Anforderungen an die Behörden erfordern den Einsatz immer komplexerer Technologien und Verfahren.Die Digitalisierung wirft die Frage auf, wie die Verwendung von physischen amtlichen Dokumenten in Zukunft aussehen wird. Sie bedeutet auch, dass es fortlaufend Innovationen in Bezug auf die Verwaltung der physischen Identität geben wird.

Ebenso stellt die Entwicklung von Migrationsfluktuationen die Authentifizierung physischer Identitäten vor neue Herausforderungen.

Digitale Störfaktoren betreffen nicht nur Behörden, sondern alle Sektoren der Wirtschaft. Sie entwickeln sich durch fortschreitende technologische Innovationen weiter, die Einfluss auf die Authentifizierung der digitalen Identität haben.

Konferenzen: Identität für Gesellschaft und Wirtschaft

SICHERHEITS- UND RISIKOSTRATEGIE

Identitätsmanagement und Zugang sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit von Unternehmen. Derzeit werden Datenanalysetechnik, Biometrie und digitale Identität miteinander kombiniert, um Risiken zu berechnen und vorherzusagen, Verhaltensweisen zu bewerten und gesellschaftliche Kreditsysteme zu erweitern.

Datenschutzstandards und -vorschriften gewinnen weltweit an Bedeutung. Physische Identität, digitale Identität, Cybersicherheit, Datenschutz, Kunden-Consent Management, aber auch Zahlungen sind Themen, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen müssen.

Konferenzen: Sicherheits- und Risikostrategie

ZAHLUNGSVERKEHR UND FINANZEN EIN SICH ENTWICKELNDER SEKTOR

Die Sicherheitslösungen für physische Identitätsdokumente müssen mit den gesellschaftlichen Werten und den neuen internationalen Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz in Einklang gebracht werden.

Aber auch neue Technologien wie die Sofortüberweisung oder P2P sind im Kommen. In diesem Zusammenhang spielen Identifizierung und Authentifizierung sowohl bei den digitalen als auch bei den physischen Sicherheitsanforderungen eine wichtige Rolle. Damit sich Unternehmen und Behörden auf diese Veränderungen einstellen können, ist ein umfassendes Verständnis der aktuellen biometrischen Verfahren von entscheidender Bedeutung.

Konferenzen: Zahlungsverkehr und Finanzen

Dienstag, 30. November und Mittwoch, 1. Dezember 2021 9.30 18 Uhr

Donnerstag, 2. Dezember 2021 9.30 Uhr 17 Uhr

