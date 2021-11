Die Prognosen für das Neugeschäft übersteigt laut BVI den Jahresabschluss für das bisherige Rekordjahr 2015 - diese und weitere Neuigkeiten hier im Überblick.BVI: Fondsbranche nimmt Kurs auf Rekord-AbsatzjahrDas laufende Jahr 2021 wird für die deutsche Fondsbranche aller Voraussicht nach das bis dato beste Absatzjahr. Bis Ende September 2021 konnten laut Branchenverband BVI Zuflüsse in Höhe von rund 168 Milliarden Euro generiert werden. Bisher ist den Angaben zufolge das Jahr 2015 mit Zuflüssen in Höhe von 186,6 Milliarden Euro das erfolgreichste. Publikumsfonds haben mit 85,9 Milliarden Euro demnach schon in den ersten drei Quartalen beim Neugeschäft die bisher bestehende Rekordmarke aus dem Jahr 2000 übertroffen (74,6 Milliarden Euro, ganzjährig). Diesbezüglich sind laut BVI Aktienfonds die treibende Fondsklasse (42,9 Milliarden Euro). Auch bei nachhaltigen Produkten gab es einen großen Schub: "Nachhaltige Fonds verzeichneten bis Ende September Zuflüsse von 41,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent am Neugeschäft der Fondsbranche insgesamt", so der Verband. Nachhaltige Publikumsfonds mit 38,8 Milliarden Euro haben demnach den größten Anteil in dem Bereich. Das entspricht 45 Prozent der gesamten Zuflüsse bei Publikumsfonds. Bei den Immobilienfonds wuchs das verwaltete Netto-Vermögen innerhalb eines Jahres von 238 Milliarden Euro (Ende September 2020) auf 267 Milliarden Euro. "Eine Auswertung der offenen Immobilienfonds zeigt, dass sie in den vergangenen zehn Jahren ihren Schwerpunkt auf Immobilien in Deutschland ausgebaut haben."

