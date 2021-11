DJ PTA-Adhoc: Westag AG: Neuer Vorstandsvorsitzender

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rheda-Wiedenbrück (pta029/26.11.2021/18:35) - Der Aufsichtsrat der Westag AG beruft Harald Pichler mit Wirkung zum 1. Januar 2022 in den Vorstand. Er wird als neuer Vorstandsvorsitzender die Westag AG leiten.

In seinen bisherigen beruflichen Stationen war er u.a. als CEO der Arbonia Windows AG, WERU GmbH und Kronospan GmbH tätig.

Aussender: Westag AG Adresse: Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück Land: Deutschland Ansprechpartner: Thorsten Wonnemann Tel.: +49 5242 17-1712 E-Mail: IR@westag.de Website: www.westag.de

ISIN(s): DE0007775207 (Aktie), DE0007775231 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

