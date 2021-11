DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: 468 SPAC I SE, eine Beteiligung von Heliad, schließt erfolgreich den Unternehmenszusammenschluss mit der Boxine GmbH ab



26.11.2021 / 19:33

468 SPAC I SE, eine Beteiligung von Heliad, schließt erfolgreich den Unternehmenszusammenschluss mit der Boxine GmbH ab Frankfurt am Main, 26. November 2021 - Boxine GmbH, ein Unternehmen für Cloud-vernetztes Audio-Entertainment für Kinder und die Gesellschaft hinter der Marke "tonies(R)", gab heute den erfolgreichen Zusammenschluss mit 468 SPAC I SE bekannt. Das Tickersymbol an der Frankfurter Börse für die Aktien des fusionierten Unternehmens, das in tonies SE umbenannt wird, wird voraussichtlich ab dem 29. November 2021 in "TNIE" geändert. Heliad partizipiert an der Erfolgsgeschichte durch ein €3 Millionen Investment, welches Mitte dieses Jahres in den 468 SPAC I im Zuge des Börsengangs eingegangen wurde. Hinter dem 468 SPAC I stehen die erfolgreichen Investoren und Unternehmer Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert. Erstes neues Investment für das Jahr 2022 gesichert und mögliche zeitnahe Kapitalerhöhung in Vorbereitung Heliad sichert sich den ersten Deal für das kommende Geschäftsjahr 2022. Bei der neuen Beteiligung handelt es sich um ein Unternehmen aus den USA, welches im Bereich B2B Artifical Intelligence tätig ist. Heliad beteiligt sich mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag und investiert zusammen mit anderen prominenten, internationalen Co-Investoren. Der Mittelzufluss ist für Anfang nächsten Jahres geplant. Neben dieser ersten Neu-Investition für das kommende Jahr, hat Heliad eine umfangreiche Pipeline aufgebaut, woraus derzeit eine Reihe weiterer potenzieller Investitionen geprüft werden. Für die Finanzierung der Fortsetzung des erfolgreichen Track Records aus 2021 evaluiert Heliad derzeit verschiedene Opportunitäten zur Kapitalbeschaffung. Vorbehaltlich der Marktbedingungen erwägt die Gesellschaft insbesondere zur Finanzierung von neuen Beteiligungen auch die Ausgabe neuer Aktien.

Unter anderem prüft die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts. Außer konkreten Vorbereitungen hat die Gesellschaft noch keine Entscheidung über die Höhe und den Zeitpunkt einer solchen möglichen Kapitalmaßnahme getroffen. Bei der Bewertung der Optionen zur Durchführung der Kapitalbeschaffung wird die Gesellschaft von Banken beraten, um in den nächsten Tagen Gespräche mit potenziellen Investoren zu vereinbaren.



Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.



Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

E-Mail: investor-relations@heliad.com

