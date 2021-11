The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2021



ISIN Name

BMG702781417 PETRA DIAMONDS LS-,00001

CA28085A1066 EDISON BATTERY METALS

DE0005495329 HOLIDAYCHECK GRP AG

IT0004370463 RETELIT S.P.A. NUOVA

