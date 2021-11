News von Trading-Treff.de Coronaangst ist an der Börse wieder das dominante Thema. Der DAX fällt zum Wochenausklang stark und bringt die alte Range zurück. Coronaangst zum Wochenausklang Das so genannte "böse Erwachen" kam bereits am frühen Morgen. Im Nachthandel fiel der DAX bereits auf ein neues Monatstief und unterschritt die 15.700er-Marke. Hier war zuvor am Mittwoch eine dynamische Gegenbewegung zu sehen gewesen, die am gestrigen Donnerstag ...

