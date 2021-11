Am 12. November um 21:30 Uhr (GMT +8) veranstaltete ZOVOO, ein neues, branchenführendes Unternehmen im Bereich der Zerstäubungstechnologie, seine Online-Händlerkonferenz 2021. An der Konferenz nahmen Vertriebshändler aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern teil. In der Zwischenzeit hat ZOVOO auch seine neu entwickelten Einwegprodukte der DRAGBAR-Serie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, was bei den Händlern weltweit auf großes Interesse stieß.

ZOVOO wurde 2010 gegründet und verfügt über hochentwickelte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, zukunftsweisendes Produktdesign sowie ein perfektes Lieferkettensystem. Das Gründungsteam von ZOVOO blickt auf über 10 Jahre bewährte Stärke und Erfahrung zurück. Dank klarer Vorteile in Bezug auf die Heizmaterialien, die Struktur der Luftkanäle usw. werden die Produkte den fünf Kriterien des guten Geschmacks bestens gerecht. Jedes Produkt muss nach seiner Entstehung alle Phasen von der Forschung und Entwicklung über das Design und die Produktion bis hin zur Testphase durchlaufen. Alle Details sind perfekt auf das eine Ziel abgestimmt: ein komfortables und sicheres Erlebnis zu bieten. Beispielsweise geht die Entstehung einer jeden reichhaltigen Geschmacksnote auf die fünf innovativen Konzepte von ZOVOO zurück: süß, weich, sanft, duftend und kräftig. ZOVOO hat 3.000 Nutzer weltweit befragt und über 300 Aromen vorab recherchiert, um sein einzigartiges Aromanebelsystem zu entwickeln.

ZOVOO ist bestrebt, strategische Partnerschaften mit ICCPP-Herstellern aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren. Durch Unterstützung und Zusammenarbeit bei Sicherheitsstandards, sozialen Werten und ökologischer Nachhaltigkeit erreicht ZOVOO ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement. ZOVOO trägt zur ökologischen Nachhaltigkeit bei, indem es das Design vereinfacht, die Verpackung optimiert, neue umweltfreundliche Materialien verwendet, das Recycling fördert und die Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses reduziert. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die sensorischen Vorlieben der Verbraucher, die in wissenschaftliche Indikatoren, Produktionsstandards und Sicherheitsüberlegungen einfließen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Das künftige DRAGBAR-Sortiment umfasst drei Produkte: DRAGBAR 600, DRAGBAR 1000 und DRAGBAR 2200. DRAGBAR verwendet das äußerst beliebte Doppelspritzgussverfahren und nutzt geschickt die Farbkollision, um ein großartig aussehendes, geschmacklich hervorragendes und qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen. Als Antwort auf die Sorgen der Verbraucher, wie z. B. das Auslaufen von Öl und der so genannte "Dry Hit", verwendet ZOVOO Polymer-Baumwolle und ein ergonomisches Design des Mundstücks, um diese Probleme zu lösen und gleichzeitig den Geschmack und die Erneuerung des Produkts zu gewährleisten. DRAGBAR bietet über zehn verschiedene Geschmacksrichtungen, darunter Lush-Eis, Mango-Eis, Trauben-Eis, OMG usw., die auf dem Markt sehr beliebt sind.

Keine Festlegung auf Labels, keine Bindung an Altersgruppen. Individualität wagen und etwas Innovatives schaffen dafür ist ZOVOO geradezu prädestiniert. In Zukunft will sich ZOVOO der Verbesserung des Dampferlebnisses für Konsumenten weltweit widmen und eine Alternative für Raucher bieten. ZOVOO erschafft eine neue Welt mit Persönlichkeit und Esprit, die Dampfern in aller Welt eine neue, großartige Erfahrung bescheren soll.

