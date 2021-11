Breaking News!: TAAT landet Deal mit riesigem Großhändler!

Anzeige / Werbung

Dies ist die wichtigste News die TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) im Jahr 2021 veröffentlicht hat.

Ich denke, dass der Markt dies ebenfalls so realisieren wird, sodass man am Montag einem riesigen Kurssprung entgegenfiebern kann.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) beliefert schon ca. 1.200 Geschäfte in den USA mit ihren tabaklosen und somit nikotinfreien Zigaretten. Mit der nun bekannt gegebenen Vereinbarung mit einem der größten Händler in den USA, der ein gewaltiges Shop-Netzwerk abdeckt, könnte sich diese Anzahl sogar ver-16-fachen!

TAAT Becomes an Official Supplier of H.T. Hackney, One of the Largest U.S. Wholesale Distributors

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gibt bekannt, dass man die H.T. Hackney Company, einem der größten Großhändler in den USA, die jährlich einen Umsatz von 3,9 Milliarden USD erzielen und ein Netzwerk von 20.000 Geschäften in 22 Staaten beliefern, als Vertriebspartner gewinnen konnte. H.T. Hackney erteilte eine Bestellung über 168 TAAT-Thekendisplays und über 1.000 Kartons TAAT für die anfängliche kettenweite Platzierung des Produkts in den Par Mar Stores. Par Mar betreibt unter andrem Shops in Tankstellen von Amoco, British Petroleum (BP), Shell und Sunoco. Bis etwa Mittwoch, den 15. Dezember 2021, sollen die TAAT-Zigaretten in den Regalen der Par Mar Stores in Ohio, West Virginia und Pennsylvania sein.

Wir haben mit H.T. Hackney bereits seit einiger Zeit Diskussionen geführt und wir freuen uns nun sehr, mit ihnen einen Vertriebsvertrag abgeschlossen zu haben, nachdem wir die gleichbleibende Produktqualität von TAAT, beeindruckende Ergebnisse aus Labortests und unsere Fähigkeit, regelmäßig große Aufträge zuverlässig ausführen zu können, unter Beweis gestellt haben. […] Wir freuen uns darauf, die erste Performance von TAAT ab Dezember in den Par Mar Stores zu beobachten, während wir mit H.T. Hackney, in seinem 20.000-Filialen-Netzwerk nach zusätzlichen Möglichkeiten zur Platzierung in Ketten zu suchen.

News-Fazit:

TAAT ist in der Lage, weiter kontinuierlich zu wachsen. Durch eigene Anstrengung gelang es in nicht einmal einem Jahr in sage und schreibe 1.200 Geschäften zu sein und man hat den Verkaufsstart in UK, Australien und Österreich in die Wege geleitet. Mit dem nun bekannt gegebenen Vertriebsvertrag gewinnt man mit einem Schlag 14% dazu, MIT DER CHANCE IN ABSEHBARER ZEIT IN BIS ZU 20.000 NEUEN SHOPS PRÄSENT ZU SEIN!

Alles was dazu von Nöten sein wird, ist, dass sich die TAATs in den Par Mar Shops gut verkaufen, was man eigentlich voraussetzen kann, auch wenn einem keine große prophetischen Gaben innewohnen, denn die Anzahl der Shops, in denen TAAT verkauft wird, wächst kontinuierlich, was auf eine hohe Akzeptanz schließen lässt.

Als überaus wichtig erachte ich auch die Aussage von CEO Coscarella anlässlich dieses Vertrages, die nahe legt, dass H.T. Hackney TAAT einer eingehenden Überprüfung unterzogen hat, da sogar Labortests durchgeführt wurden. Auch der Umstand, dass H.T. Hackney sich der Lieferfähigkeit für große Mengen versichert hat, lässt den Schluss zu, dass man einen großen Plan verfolgt, der das Resultat haben könnte, dass man TAAT in absehbarer Zeit in vielen (der sogar allen) von H.T. Hackney belieferten Geschäften finden wird.

Ein Vertrag mit einem Großhändler dieses Kalibers ist zum einen eine angenehme Sache für ein Startup, wie es TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) immer noch ist, denn man kann sich auf die Kompetenz der H.T. Hackney Vertreter verlassen, die die Arbeit für TAAT übernehmen, die Marke überall zu platzieren, wo es möglich ist. Zum anderen zeigt diese Vereinbarung, dass man in der Lage ist, große Mengen mit gleichbleibender Qualität zu liefern, was es leichter machen wird, auch bei anderen Großhändlern unter die "Haube" zu kommen.

Wenn der Markt diese News ähnlich analysiert wie ich, dann sollten wir am Montag eine gewaltige Kursexplosion der TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)-Aktie sehen! Meinung Autor

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( Video) : Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW )