Der legendäre Fotograf des "Afghan Girl" (afghanisches Mädchen) Steve McCurry und seine Schwester Bonnie McCurry geben hocherfreut bekannt, dass sie gemeinsam mit der britisch-amerikanischen Hilfsorganisation Future Brilliance und dank zusätzlicher Unterstützung seitens der italienischen Regierung und der "NFT for Social Good"-Plattform Metagood in der Lage waren, die berühmte Ikone für die afghanischen weiblichen Flüchtlinge Sharbat Gula in Sicherheit zu bringen.

Hintergrund:

Vor sechs Wochen wandte sich Bonnie McCurry an die Gründerin, Wegbereiterin und Investorin von Future Brilliance Sophia Swire, die sich seit 30 Jahren erfolgreich für die Emanzipation der Frauen in Afghanistan einsetzt. Sie erklärte Sophia Swire, dass Sharbat Gula gemeinsam mit ihrer Familie evakuiert werden wollte. Nach Betrachtung aller in Frage kommenden Länder erhielten sie die Bestätigung von Sharbat Gula, dass ihre Familie hoffte, in Italien Asyl zu beantragen. Sophia Swire und ihr Team aktivierten das Future Brilliance Netzwerk in Afghanistan und gemeinsam mit der Familie McCurry organisierten sie die notwendigen Papiere, Visa und Logistik.

Die "NFT for good"-Plattform Metagood (die mit McCurry zusammenarbeitete, um sein letztes Werk während der Klimakonferenz COP26 auszustellen) spendete Mittel für diese Bemühungen, die dank des äußerst erfolgreichen Verkaufs ihrer NFT-Sammlung OnChainMonkey eingeworben wurden. Metagood wird mit Steve und Bonnie McCurry kooperieren, um im Jahr 2022 zusätzliche Mittel von der Kryptogemeinschaft durch den Verkauf von NFTs für Sharbat Gula und die Umsiedlung ihrer Familie nach Italien einzuwerben.

Steve McCurry ist "dankbar für die humanitäre Geste der italienischen Regierung, die operationelle Exzellenz von Future Brilliance und die großzügige finanzielle Unterstützung von Metagood."

"Dies waren die vielleicht unglaublichsten Nachrichten am Thanksgiving Tag", so Bonnie McCurry. "Es ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Diese Rettungsaktion war von Anfang an eine Gruppenleistung. Dabei wurde ein Traum wahr. Sharbat Gula ist dem italienischen Volk unglaublich dankbar und wir alle sind auch der italienischen Regierung zutiefst dankbar für ihre Unterstützung und Großzügigkeit."

"Wir sind erfüllt von Stolz auf Metagood und die OnChain Monkey Gemeinschaft ihre Unterstützung ermöglichte diesen unglaublichen Erfolg", so Bill Tai, Chairman und Mitbegründer von Metagood. "Der Metagood Giving Fund wurde für Initiativen genau wie diese entwickelt um die Kraft von Kryptogemeinschaften für das Gute in der realen Welt zu nutzen."

Metagood ist eine Plattform für die Versteigerung und den Erwerb digitaler Sammlerstücke und zielgerichteter NFTs. Bei OnChainMonkey handelt es sich um ihre erste NFT-Sammlung, die im September 2021 eingeführt wurde. Der Metagood Giving Fund ist der philanthropische Arm von Metagood. Weitere Informationen finden Sie unter metagood.com und onchainmonkey.com.

Steve McCurry ist ein preisgekrönter amerikanischer Fotojournalist. Sein Foto "Afghan Girl" aus dem Jahr 1984 erschien rund um den Globus auf den Titelseiten von Zeitschriften.

Future Brilliance ist eine dynamische, von Frauen geführte, gemeinnützige Organisation, die Stabilisierung in schutzbedürftigen Gemeinschaften durch die Entwicklung von Arbeitskräften und Unternehmen fördert. Seit August 2021 haben sie die sichere Passage für mehr als 300 Afghanen, hauptsächlich Frauen und Kinder, unterstützt. Spenden an Future Brilliance können hier erfolgen.

