Unterföhring (ots) -Die Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" ist zurück in SAT.1 und zockt sich am Freitagabend souverän zum Prime-Time-Sieg. Überragende 17,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen sehen die Premiere der Neuauflage mit Jörg Draeger, Daniel Boschmann und dem Zonk und fiebern mit den Kandidat:innen. Insgesamt schalten 6,1 Millionen Zusehende (Netto-Reichweite ab 3 J.) das Comeback der legendären Zockershow ein.Tor 1? Tor 2? Oder Tor 3? Am kommenden Freitag (3. Dezember) zocken Jörg Draeger und Daniel Boschmann bei "Geh aufs Ganze!" erneut um Geld- und Sachpreise mit den Kandidat:innen im Studio."Geh aufs Ganze!" - Freitag, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: GehaufsGanzeBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.11.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Producing & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5084313