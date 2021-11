Bis 2040 sollen Automotoren elektrisch werden. Das haben sich 24 Staaten und einige Autohersteller bei der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgenommen. Doch es gibt noch Hürden auf den Weg dorthin. Derzeit sind die Preise hoch, einen Gebrauchtmarkt gibt es praktisch nicht. Doch das gilt derzeit auch so ähnlich für herkömmliche Diesel- und Benzin-Kfz - bis der entsteht könnten noch an die 20 Jahre vergehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...