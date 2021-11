In dieser Woche stellte Autodesk (WKN: 869964) seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Der Umsatz wuchs mit 18 % stärker als erwartet, auch das Ergebnis lag über den Erwartungen. Die Total Billings, ein Indiz für zukünftige Umsätze, stiegen allerdings nur um 16 %. Zudem lag der Ausblick für das nächste Quartal leicht unter den Erwartungen der Analysten. Als Konsequenz fiel der Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung um 15 %. Die Aktie ist damit ungefähr so teuer wie vor einem Jahr, während ...

