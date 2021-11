Zuletzt beutelte eine ganze Reihe von Entwicklungen die Windkraft-Branche. Entsprechend desolat fällt die Aktien-Performance von Vestas (WKN: 913769), Siemens Gamesa (WKN: A0B5Z8) und Co. in diesem Jahr aus. Doch nun neigt sich das Jahr dem Ende zu und die kommende Ampel-Regierung will auch neuen Schwung in das Thema bringen. Und es spricht noch mehr dafür, jetzt auf Offshore-Wind-Aktien zu setzen. 2021 gab es viel Gegenwind Selbst das Wetter verbündete sich in diesem Jahr gegen die Windkraft. Außergewöhnlich ...

