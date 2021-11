In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es mit der Herrlichkeit bei der Lufthansa schon wieder vorbei. Die Gerüchte über die neue Corona-Variante versetzten die Airline in Angst und Schrecken und letztlich kam es, wie es kommen musste. Am Freitag schränkten zahlreiche Länder den Flugverkehr zunächst mit Südafrika massiv ein. Es ist aber zu erwarten, dass es auch andere Länder betreffen wird.

Damit wurde die Lufthansa wieder einmal schwer getroffen. Und das nachdem sich der Kranich gerade berappelt hatte und erstmals wieder steigende Umsätze vorweisen konnte. Auch eine Kapitalerhöhung konnte die Airline erfolgreich platzieren. An der Börse ging es ebenfalls wieder bergauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...