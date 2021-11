Das Leben in der Pandemie fühlt sich immer mehr an wie eine Gruselserie. Es gibt viele Verlierer, wenige Gewinner und ziemlich viele eher dumme Störenfriede. Aber es gibt auch die Retterinnen und Retter. Wir sollten ihnen helfen. Omicron also. Mir bisher zugegebenermaßen unbekannt. Und ehrlich gesagt hätte ich auf die Bekanntschaft auch sehr gut verzichten können. Omicron ist nämlich der von der Weltgesundheitsorganisation vergebene Name für die zuerst in Südafrika entdeckte Variante von Covid 19 (inzwischen ja auch in Europa angekommen). Das alles fühlt sich stetig mehr an wie in diesen maximal mittelguten Gruselserien...

