Die Kursturbulenzen haben den Dax nun erst einmal in schwieriges Fahrwasser gebracht.Der Dax erlebte am gestrigen Freitag (26.11.) einen Handelstag, der in seiner Intensität stark an die Phase Februar / März 2020 erinnerte. Die Kursturbulenzen haben den Dax nun erst einmal in schwieriges Fahrwasser gebracht. Vom Start in die neue Handelswoche dürfte zudem einiges abhängen. Die zentrale Frage lautet ...

