Am Freitag stand an der Börse quasi alles im Schatten von B.1.1.529. Die neue Corona-Variante schickte die Kurse rund um den Globus brutal in den Keller. Doch nicht alle Aktien wurden abgestraft. So konnte das Sorgenkind der vergangenen Wochen - Teamviewer - sich dem extrem schwachen Marktumfeld gänzlich entziehen. Am Ende stand für die Aktie sogar ein sattes Plus auf der Anzeigetafel…

So ging Teamviewer mit einem Anstieg von 2,8 Prozent aus dem Handel. Der Kurs schloss bei 12,29 Euro. Noch am Mittwoch war die Aktie im Tief noch für 11,30 Euro zu haben! Ist das nun der Beginn einer Aufholjagd? Das Unternehmen arbeitet jedenfalls kräftig an einer goldenen Zukunft. So konnte Teamviewer kürzlich ...

