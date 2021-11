Mainz (ots) -Die Para-Sportlerinnen und der Para-Sportler des Jahres werden im "aktuellen sportstudio" des ZDF geehrt. Am Samstag, 27. November 2021, 23.30 Uhr, sind dort die Para-Schwimmerin Elena Semechin, Para-Tischtennisspieler Valentin Baus sowie Mareike Miller und Laura Fürst für das deutsche Para-Team im Rollstuhl-Basketball zu Gast. Begleitet werden sie von Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands. Im Gespräch mit Moderator Sven Voss geht der Blick dann noch mal zurück auf die Paralympics in Tokio vor drei Monaten.Der Gold-Gewinn bei diesen Paralympics hat dazu beigetragen, dass Para-Schwimmerin Elena Semechin nun als Para-Sportlerin des Jahres geehrt wird. Auch Tischtennisspieler Valentin Baus holte sich Paralympics-Gold in Tokio und gewann nun die Online-Wahl zum Para-Sportler des Jahres 2021. Der große Teamgeist der deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen, die in Tokio den vierten Platz erreichten, brachte ihnen die meisten Stimmen bei der Wahl zum Para-Team des Jahres ein.Vor dem ehrenvollen Rückblick auf die Paralympics steht im "aktuellen sportstudio" zunächst der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Fokus - mit den ersten Free-TV-Bildern vom Samstagabendspiel Bayern München - Arminia Bielefeld. Und auch über den Weltcup-Auftakt im Biathlon und die Wintersport-Highlights des Tages informiert die Sendung.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportDie Sendung in der ZDFmediathek: https://zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-vom-27-november-2021-100.htmlhttps://sportstudio.dePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5084444