Bei Gazprom steht es derzeit Spitz auf Knopf. Die Aktie ist am Freitag massiv unter die Räder gekommen. Grund dafür ist der um rund zehn Prozent gefallene Ölpreis infolge der neuen Corona-Variante B.1.1.529. Ein fallender Ölpreis sorgt beim Energieproduzenten für fallende Umsätze und natürlich vor allem für sinkende Gewinnmargen. Dementsprechend kräftig ging es für die Aktie nach unten.

Am Ende stand auf der Handelsplattform Tradegate ein Minus von rund fünf Prozent in den Büchern. Damit schlug Gazprom bei nur noch 7,60 Euro auf. Genau in diesem Bereich liegt auch das Tief der vergangenen drei Monate, womit den nächsten Tagen eine hohe Bedeutung zukommt. ...

