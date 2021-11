In einem schwierigen Marktumfeld kann sich die Aktie des südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields bislang sehr gut behaupten. In einem schwierigen Marktumfeld kann sich die Aktie des südafrikanischen Goldproduzenten Gold Fields bislang sehr gut behaupten. Zwar ging auch der knackige Rücksetzer des Goldpreises nicht ganz spurlos an der Aktie vorbei, doch noch immer befindet sich der Wert in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...