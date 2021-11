Der schwache Handel am Freitag (26.11.) hinterließ auch in der Kursentwicklung der Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten seine Spuren, wenngleich man feststellen kann, dass sich Exxon Mobil noch vergleichsweise achtbar Der schwache Handel am Freitag (26.11.) hinterließ auch in der Kursentwicklung der Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten seine Spuren, wenngleich man feststellen kann, dass sich Exxon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...