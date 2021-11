Die neue, möglicherweise besonders ansteckende Coronavirus-Variante 'Omikron' hat dem Aktienmarkt eine Klatsche gegeben. Ohnehin ist die dramatische Corona-Lage hierzulande kein gutes Argument für Aktienkäufe, die Wirtschaftsaussichten verschlechtern sich. In der neuen Woche dürfte es nun darum gehen, ob sich die Korrektur an den Börsen fortsetzt oder ob sich DAX und Co auf ihren erreichten tieferen Niveaus stabilisieren. Der Wochenausblick. Der DAX sackte am Freitag bis zum Xetra-Schluss um 4,15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...