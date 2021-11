Niederösterreichs Versorger wird von den Anlegern geschätzt, weil man ein verlässlicher und trotzdem ruhiger Outperformer ist, der in der 32-Jahre-Sicht "doppelt so gut" wie der ATX war. Vorgeschichte der EVN, Rudolf Gruber. Die Entstehung der EVN ist untrennbar mit dem "Börsianer" Rudolf Gruber verbunden. Der frühere Sensal an der Wiener Börse übernahm 1968 als erst 34-jähriger die krisengeplagten NÖ-Landesgesellschaften NEWAG und NIOGAS. In den 80er Jahren fusionierte er die beiden Unternehmen und schnitzte daraus die EVN AG, die größte Landesgesellschaft der österreichischen Energiewirtschaft. Schon vor der Börsenotiz war klar, dass es "nur" um eine Teilprivatisierung gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...