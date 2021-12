Zum Ende des Börsenjahres 2021 haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 28.791 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai lag hingegen 0,6 Prozent im Plus.

