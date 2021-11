Made in Germany: Geheimwaffe gegen Corona - Aktienempfehlung mit massivem Potenzial!

Anzeige / Werbung

Durch den Einsatz des Atmofizers können nach Unternehmensangaben bis zu 99,9% aller in der Luft befindlichen UFPs zerstört werden.

Unternehmen: Atmofizer Technologies Inc.

WKN: A3DAFN

Durchatmen - Neue Technologie wird unseren Alltag für immer verändern

Seit Anfang 2020 befinden wir uns in einer weltweiten Pandemie unvorstellbaren Ausmaßes. Wir alle erleben Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben, wie wir sie uns kaum hätten vorstellen können. Verzweifelt versuchen Regierungen, Unternehmen und Forscher weltweit die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Klar ist, dass wir zukünftig mit Viren wie SARS-CoV-2 oder auch dem Zika-Virus leben müssen. Doch wie können wir es schaffen, dennoch einen normalen Alltag, wie wir ihn vor der Corona Pandemie gewohnt waren, zurückzugewinnen?

Zusätzlich zu Impfungen fordern Virologen einen möglichst flächendeckenden Einsatz von Luftreinigungsgeräten in allen geschlossenen Räumen. So könne das Virus wirksam eingedämmt werden. Inzwischen ist auch die Sensibilität für das Thema "saubere Luft" weiter gestiegen. Es geht nicht nur um das Corona-Virus. Denn die Systeme filtern auch andere Viren, Bakterien, Feinstaub und weitere Schadstoffe aus der Luft.

Luftreinigungstechnologie für ultrafeine Partikel wird die Welt verändern!



Wir haben daher für Sie ein Unternehmen ausfindig gemacht, das mit seiner in Deutschland entwickelten Technologie die Welt verändern wird. Die Atmofizer Technologies Inc. (WKN: A3DAFN) hat das weltweite Patent für eine Luftreinigungstechnologie, die ultrafeine Partikel (englisch Ultra Fine Particles, kurz UFPs) ab einer Größe ab 10 nm (Abkürzung für 10 Nanometer, also 100 Milliardstel Meter) erfasst und eliminiert.

Zu den nanoskaligen Partikeln dieser Größe zählen neben atmosphärischen Feinstaubpartikeln aus Kraftwerken, Kraftfahrzeugen und Flugzeugen auch Bakterien, Viren und Schimmelpilze. Durch den Einsatz des Atmofizers können nach Unternehmensangaben bis zu 99,9% aller in der Luft befindlichen UFPs zerstört werden.

Bessere Technologie als vergleichbares Nasdaq Milliarden Unternehmen

Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) ist erst seit wenigen Tagen an der Börse gelistet und bringt es derzeit auf eine Börsenbewertung von 420 Mio. Dollar - es werden noch in diesem Jahr Millionenumsätze erwartet. Unseres Erachtens ist das Unternehmen aufgrund der innovativen Technologie, welche viele mögliche weitere Anwendungsbereiche hat und der in Aussicht stehenden Millionen Umsätze, noch äußerst moderat bewertet.

Eine Bewertung im Milliarden Bereich erscheint mehr als realistisch. Ein Vergleich mit der erst seit Kurzem an der Nasdaq handelbaren AeroClean Technologies Aktie untermauert diese Einschätzung. AeroClean hat nach seinem Börsengang innerhalb eines Tages eine Steigerung von 900 % hinlegen können und weist aktuell eine Bewertung von über 900 Mio. US-Dollar auf.

Für eine ähnliche Bewertung müsste sich der Aktienkurs der Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) jetzt schon verdoppeln. Des Weiteren hat Atmofizer nicht nur die fortschrittlichere Technologie, sondern ist auch in Sachen Finanzen und Unternehmensstruktur solider aufgestellt. In folgender Tabelle werden die wichtigsten Unterschiede aufgezeichnet.

Wollen auch Sie die neusten News und Aktienempfehlungen zum Thema Luftreinigung nicht verpassen? Dann melden Sie sich bei unserem Newsletter an - kostenlos und unverbindlich!

Gutes Chance/Risiko-Verhältnis - Mögliche Partnerschaften in Aussicht

Auch eine Partnerschaft oder weitere Großaufträge mit einem namenhaften Unternehmen halten wir in den kommenden Wochen und Monaten für möglich. Der Markt um Luftreinigungsgeräte boomt, Milliarden Unternehmen wie Philips, Dyson, Whirlpool könnten potenzielle Partner von Atmofizer werden.

Wir gehen davon aus, das Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN)schon im kommenden Jahr die operative Gewinnzone erreichen wird. Langfristig halten wir für das Geschäftsmodell Betriebsergebnismargen von 20% erreichbar.

Insgesamt sind lediglich 81,6 Mio. Aktien ausstehend. Hiervon unterliegen der Großteil der Aktien einer mehrmonatigen Verkaufssperre. Sie als Investor haben daher die Chance, hier von Anfang an dabei sein zu können.

Verpassen Sie nicht die Renditechance für Ihr Depot und schaffen Sie gleichzeitig eine bessere Zukunft für uns alle!

Klarer Anwendungsvorteil gegenüber herkömmlichen HEPA-Filtern

Die Technologie unterscheidet sich von den herkömmlichen Luftreinigungslösungen, die in der Regel HEPA- (High Efficiency Particulate Air) oder (seltener) NCCO- (Nano-Confined-Catalytic-Oxidation-) Filter verwenden. Diese haben neben ihren hohen laufenden Betriebskosten insbesondere den Nachteil, dass sie nur für Partikelgrößen von mehr als 300 nm optimiert sind.

Bei den von Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) angebotenen Luftreinigern sind nach Unternehmensangaben grundsätzlich keine Filter erforderlich. Nachdem die Nanopartikel agglomeriert und neutralisiert wurden, sammeln sie sich auf Platten. Anstatt einen Filter zu ersetzen, müssen lediglich die Platten in regelmäßigen Abständen von 12-24 Monaten gereinigt werden.

Einmalige Investmentchance - Unter anderem Mitbegründer von Aphria beteiligt!

Die Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) ist erst seit kurzem an der Börse gelistet und daher eine einmalige Early-Bird Chance für Investoren mehrere 100 % Rendite zu erzielen.

Aufgrund der revolutionären Technologie hat sich unter anderem der private Equity Investor und Aphria Mitbegründer Andrew DeFrancesco mit seiner börsennotierten Investmentgesellschaft SOL Global Investments Corp. mit über 9 Mio. USD am Unternehmen beteiligt. Der kanadische Cannabis Erzeuger Aphria fusionierte im zweiten Quartal 2021 mit dem ebenfalls kanadischen Cannabis Erzeuger Tilray (WKN: A2JQSC) zum 5 Milliarden Euro schweren Marktführer der Cannabis Branche.

Investoren der ersten Stunde konnten durch die Fusion mehrere 100 % Rendite erzielen! Die Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) hat durchaus das Potenzial eine ähnliche Erfolgsgeschichte zu schreiben!

So simpel wie auch genial - Funktionsweise des Atmofizer Luftreinigers erklärt

Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) hat eine Luftreinigungstechnologie lizenziert, die ultrafeine Partikel (englisch: ultrafine particles, kurz UFPs) ab einer Größe ab 10 nm (Abkürzung für 10 Nanometer, also 100 Milliardstel Meter) erfasst und eliminiert.

Beispiele für UFPs sind Bakterien, Schimmelpilze und Virens wie SARS-CoV-2 (Durchmesser 0,1 μm oder 100 nm), Influenzaviren (0,12 μm bzw. 120 nm) und Zika-Viren (0,045 μm bzw. 450 nm). Dabei handelt es sich um Partikel, die nur mit einem Elektronenmikroskop beobachtbar sind.

Die Funktionsweise kurz und knapp erklärt:

Ultraschall sorgt dafür, dass die Virenhüllen aufgebrochen und die ultrafeinen Partikel verklumpt werden, das ist die so genannte Agglomeration

Durch die Ultraerhitzung dieser Kleinstteilchen im Luftstrom werden organische Bestandteile abgetötet und denaturiert.

UV-C-Wellen zerstören die RNA von Bakterien und Viren.

Viele auch neuere Luftreiniger zerstören Viren auch durch Ozon. Das sehen wir jedoch äußerst kritisch. Denn diese Geräte setzen im Betrieb auch Ozon frei. Ozon wiederum kann Lungen schädigen und gehört deshalb nicht in die Raumluft. Die Atmofizer-Technologie kommt ohne schädliches Ozon aus!

Durch den Einsatz des Atmofizers können nach Unternehmensangaben bis zu 99,9% aller in der Luft befindlichen UFPs zerstört werden.

Deutscher Professor mit entscheidender Idee



Die Idee dazu stammt von Dr. Gregor Luthe, Professor für Chemie und Toxikologie. In nachfolgendem Video erklärt Ihnen Dr. Luthe seine geniale Technologie.

Kaum vorstellbar, dass so eine an sich simple Idee unseren Alltag in Zukunft nachhaltig beeinflussen wird. Wir reden hier immerhin von einer Möglichkeit die Verbreitung von Coronaviren in Innenräumen zu stoppen und zusätzlich noch unser eigenes Immunsystem stärken zu können. Des Weiteren können auch UFPs wie Fahrzeug- oder Dieselabgase, Erdgas- und Biokraftstoffemissionen, Flugzeugemissionen, Fabrik- und Industrieemissionen, Kraftwerksemissionen mit dem Atmofizer aus unserer Atemluft eliminiert werden.

Die Aufnahme von UFP erfolgt nach heutiger Auffassung in erster Linie über die Lunge, auch wenn die Ablagerung von Partikeln auch über die Haut geschehen kann. Werden die Partikel eingeatmet, gelangen sie in das Lungengewebe, wo sie die Wahrscheinlichkeit einer Lungenerkrankung und letztlich einer Lungenschädigung erhöhen. Aufgrund ihrer geringen Größe können UFPs das Epithel der Lunge durchdringen und in den Blutkreislauf gelangen - um von dort auf Leber, Knochenmark, Gehirn und Herz übertragen zu werden.

Unternehmensstrategie: Partner keine Konkurrenten

Die Strategie der Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) besteht darin, nicht mit den bereits bestehenden Luftfilter Herstellern wie Dyson, Holmes oder Hamilton Beach in Konkurrenz durch den Vertrieb ihrer mobilen Geräte zu treten. Vielmehr möchte man diese Unternehmen dazu ermutigen, die von Atmofizer lizenzierte Technologie in deren eigenen Filteranlagen zu verwenden. Dies kann über Lizenzierung Vereinbarungen aber auch durch den Vertrieb der eigenen Agglomeration Hardware erfolgen.

Damit schafft sich Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) Einnahmemöglichkeiten durch den Vertrieb der eigenen Geräte, als auch durch die Zusammenarbeit mit marktführenden Technologieunternehmen.

Markt für Luftreiniger wächst immer schneller

Wie bereits erwähnt, geht es bei der von Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) lizenzierten Technologie nicht nur um das Corona-Virus. Denn die Systeme filtern auch andere Viren, Bakterien, Feinstaub und weitere Schadstoffe aus der Luft.

2020 boomte der Markt in bisher unbekanntem Ausmaß. Die GfK vermeldete für das Jahr 2020 einen Umsatz von rund 166 Millionen Euro allein in Deutschland - in ganz Europa wurden Luftreinigungsgeräte für 427 Millionen Euro verkauft. Das entspricht etwa 3 Millionen verkauften Geräten und einem satten Umsatzplus von rund 44 %.

Der Markt ist längst nicht gesättigt und der Boom scheint ungebrochen. Im laufenden Jahr wird der Weltmarkt für Luftreinigungsgeräte auf ein Volumen von etwa 19 Mrd. USD geschätzt. Für den Zeitraum bis 2028e werden durchschnittliche jährliche Wachstumsraten (CAGR) im zumeist unteren zweistelligen Prozentbereich prognostiziert.

Gravierende Folgen der Exposition mit UFPs

Zahlreichen wissenschaftlichen Studien zufolge hat es für den menschlichen Körper gravierende Folgen, wenn er Ultra Fine Particles ausgesetzt wird. So wird die Belastung durch Partikelverschmutzung mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, die

von einem unregelmäßigen Herzschlag über

die Verschlimmerung von Asthma, Allergien und sonstigen Atemwegserkrankungen, die Verstärkung bekannter Atemwegssymptome wie eine Reizung der Atemwege, Husten oder Atemnot. sowie eine Verminderung der Lungenfunktionen

und einem verstärkten Auftreten nicht-tödlicher Herzinfarkte

bis hin zu einem vorzeitigen Tod von Menschen mit Herz- oder Lungenkrankheiten reichen.

Schimmelreduktion in der Landwirtschaft

Vertrieb der ersten Luftreiniger bereits begonnen

Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) hat mit dem Atmofizer ONE bereits ein erstes Gerät entwickelt und vertreibt dieses seit einige Wochen äußerst erfolgreich. Die Vermarktung richtet sich sowohl an Unternehmen, öffentliche Auftraggeber aber auch Privathaushalte. Der "kleine" Atmofizer, der für eine Raumgröße von ca. 46,5 m² konzipiert ist und rund 90 Kubikmeter Raumluft pro Stunde reinigen kann, kostet 1.098 Euro. In Anbetracht der technologischen Vorzüge ist das eine überschaubare Investition, das Gerät kostet nicht mehr als ein Highend-Smartphone.

In einer Testkammer mit einem Volumen von einem Kubikmeter konnten die Konzentrationen des aerosolierten Surrogat-Testvirus (Phi X-174-Bakteriophagen) in der Luft mit Hilfe des Atmofizer ONE innerhalb von 15 (30) Minuten um 70,8% (93,2%) über die natürliche Reduktionsrate hinaus verringert werden. In Summe verringert der Atmofizer ONE die Zahl an Viren und Bakterien in der Luft um 99,99 %.

Ein Großgerät mit einer Reinigungsleistung von etwa 400 Kubikmetern Luft pro Stunde ist derzeit in der Entwicklung. Ebenso entwickelt Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) sein System für den Einsatz in Atemmasken und Wearables sowie Klima- und Lüftungsgeräten für Industrie- und Wohnanlagen weiter. Hier beträgt das Marktvolumen geschätzt mehr als 340 Mrd. USD.

Outsourcing - Produktion in gute Hände gegeben

Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) betrachtet sich als Technologieunternehmen. Die eigentliche Herstellung der Produkte wird an strategische Partner ausgelagert, die deutlich niedrigere Produktionskosten aufweisen und über die notwendige Größe und Qualitätssicherung zur Herstellung der Produkte verfügen. Eigenen Angaben gemäß hat Atmofizer Produktionsverträge mit eigenständigen Fertigungsbetrieben in Deutschland, Hongkong und den USA abgeschlossen.

Mehr als 15 Mio. USD Kapital - Erste Einnahmen schon 2021

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) durch verschiedene Kapitalmaßnahmen über 15,7 Mio. USD Kapital einnehmen. Für das Geschäftsjahr 2021 plant man mit einem Umsatz von 1,7 Mio. USD. Wir gehen davon aus, das Atmofizer schon im kommenden Jahr die operative Gewinnzone erreichen wird. Langfristig halten wir für das Geschäftsmodell Betriebsergebnismargen von 20% erreichbar.

Erfahrenes Management und Top Experten

Auch auf Management Ebene ist Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) hervorragend aufgestellt. Wie bereits erwähnt gehört Dr. Luthe zum Beraterstab des Unternehmens. Aber auch CEO hat bereits reichlich Erfahrungen im Technologiesektor sammeln können.

Olivier Centner ist CEO der Gesellschaft. Olivier Centner ist Gründer von UNOapp, einem führenden Anbieter von digitalen Lösungen für Einzelhandelstechnologie- und Verbraucherbindungsunternehmen mit über 2.000 angeschlossenen Einzelhändlern und Fortune-500-Marken wie Coca-Cola, Monster Energy, Corby und Diageo. Darüber hinaus ist Olivier Centner als Gesellschafter von Wohnimmobilienunternehmen und in Fintech- und technologieorientierten Unternehmen in Kanada und den USA tätig.

Prof. Dr. Gregor Luthe ist der Entwickler des Agglomerations- und Sterilisationsverfahrens. Nach seiner Promotion an der Universität Amsterdam in Chemie und Toxikologie erhielt Prof. Luthe ein Marie-Curie-Stipendium für vielversprechende Wissenschaftler der Europäischen Gemeinschaft. Nach seiner Habilitation erhielt er das Distinguished Feodor Lynen Fellowship der Alexander von Humboldt Stiftung. Er ist Gastprofessor für Humantoxikologie an der University of Iowa und Dozent an der University of Hawaii at Hilo sowie Professor für Nanotechnologie an der Saxion University of Applied Sciences, dem ersten Lehrstuhl für Nanotechnologie in den Niederlanden. Er hält mehr als 300 Patente weltweit.



Internationale Expansion für 2022 geplant

Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) plant für 2022 seinen Vertrieb auf dem US-amerikanischen Markt auszubauen aber auch weltweit voranzutreiben. Vor allem Europa ist hier das Ziel. Eine Umsatzsteigerung auf fast 29 Mio. USD hält das Unternehmen für realistisch.

Für die folgenden plant Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) seine Technologie auf weitere Bereiche wie Landwirtschaft oder Wasserreinigung auszuweiten. Der Vorteil, die Einsatzmöglichkeiten der Atmofizer Technologie sind nahezu unbegrenzt. Hierzu erwarten wir weitere News in den nächsten Monaten.

Fazit und Ausblick

Die weltweite Nachfrage nach sauberer Atemluft ist mit dem Hintergrund der aktuellen Corona Pandemie noch einmal sprunghaft angestiegen. Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) liefert uns mit seiner revolutionären Technologie aus Deutschland ein Werkzeug für ein in Zukunft besseres und gesünderes Leben. Die Zielsetzung ist es, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten und gleichzeitig außergewöhnliche Renditen für Investoren zu erzielen.

Wir sind der Überzeugung, dass Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) dieses Vorhaben zu 100 % erfüllen wird. Die Produktion der ersten Atmofizer Geräte läuft bereits auf Hochtouren. Eine Ausweitung der Kapazitäten ist bereits in Planung. Große marktführende Unternehmen werden sich diese Technologie für ihre eigene Produktpalette nicht entgehen lassen. Wir erwarten Großaufträge in Millionenhöhe.

Atmofizer Technologies Inc. (WKN A3DAFN) ist erst seit wenigen Tagen an der Börse gelistet und bringt es derzeit auf eine Börsenbewertung von 420 Mio. Dollar - es werden noch in diesem Jahr Millionenumsätze erwartet. Unseres Erachtens ist das Unternehmen aufgrund der innovativen Technologie, welche viele mögliche weitere Anwendungsbereiche hat und der in Aussicht stehenden Millionen Umsätze, noch äußerst moderat bewertet.

Auch eine Partnerschaft oder weitere Großaufträge mit einem namenhaften Unternehmen halten wir in den kommenden Wochen und Monaten für möglich. Der Markt um Luftreinigungsgeräte boomt, Milliarden Unternehmen wie Philips, Dyson, Whirlpool könnten potentielle Partner von Atmofizer werden.

Wir gehen davon aus, das Atmofizer schon im kommenden Jahr die operative Gewinnzone erreichen wird. Langfristig halten wir für das Geschäftsmodell Betriebsergebnismargen von 20% erreichbar.

Insgesamt sind lediglich 81,6 Mio. Aktien ausstehend. Hiervon unterliegen der Großteil der Aktien einer mehrmonatigen Verkaufssperre. Sie als Investor haben daher die Chance, hier von Anfang an dabei sein zu können.

Verpassen Sie nicht die Renditechance für Ihr Depot und schaffen Sie gleichzeitig eine bessere Zukunft für uns alle!

Wollen auch Sie die neusten News und Aktienempfehlungen zum Thema Luftreinigung nicht verpassen? Dann melden Sie sich bei unserem Newsletter an - kostenlos und unverbindlich!

Verschenken Sie keine sinnlosen Bankgebühren. Kaufen Sie die Aktie Atmofizer Technologies Inc. mit der WKN A3DAFN jetzt über einen der besten und mehrfach ausgezeichneten Online Broker mit Full-Service-Angebot: Den Smartbroker.de ab 0 Euro pro Order! Die Euro am Sonntag hat in Ihrer Ausgabe 6/2020 die Gesamtnote "sehr gut" vergeben.

WERBUNG / ANZEIGE

BITTE LESEN SIE UNSEREN DISCLAIMER:

Nachhaltigeaktien.net (eine Marke von First Marketing GmbH)

Daniel Mußler- Chief Analyst

Forum 7 • 69126 Heidelberg • Germany

Webseite: www.nachhaltigeaktien.net

Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen. Diese sind insbesondere:

Die First Marketing GmbH und ihr nahestehende Personen besitzen Finanzinstrumente (zB. Aktien/Warrants/Optionen) mit Bezug auf die empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Atmofizer Technologies Inc. ) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt vor und nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt, da ein Interesse der Herausgeberin an einer bestimmten Darstellung des Unternehmens besteht. Die Herausgeberin dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure, erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt, da dies zu einer nicht gerechtfertigten positiven Einschätzung führen kann.

Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Allgemeine Angaben

"nachhaltigeaktien.net" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Forum 7, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de, ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen.

Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 86 WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§85,86 WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte

Die First Marketing GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing GmbH. Dieser besteht zunächst darin, dass die First Marketing GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen halten zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Finanzinstrumente (z.B. Aktien/Warrants/Optionen) mit Bezug auf das besprochene Unternehmen. Die Auftraggeber sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Finanzinstrumente zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen oder sonstigen Kursentwicklungen zu partizipieren.

Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben.

First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen und weitere nahe stehende Personen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Finanzinstrumente (zB. Aktien/Warrants/Optionen) in Bezug auf das Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert wird. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen.Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält

in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut,

in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging,

mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens

oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.



Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 verschiedene Beurteilungspunkte (Keys), von denen folgende Punkte (Keys) für die vorliegende Studie vorliegen:

Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

Key 5: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder nahestehende Personen und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller bzw. Autoren dieser Studie halten Aktien/Warrants/Optionen des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt

Key 9: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat First Marketing GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse.

Key 11: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller/Autoren dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung (Aktien/Warrants/Optionen), die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens überschreitet. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt

Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate):

Datum: 16.11.2021

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der First Marketing, wie etwa nachhaltigeaktien.net oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. First Marketing verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. First Marketing und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt First Marketing keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

4.1. Grundsatz

Die Bewertung der Unternehmen beruht im Wesentlichen auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte technische Analyse berücksichtigt.

4.2. Weitere wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung in Sachen Bewertungen

Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden.

Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise:

Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz)

Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV/KUV Hochrechnung)

Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz)

Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko

Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).

Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze.

Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.

Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der First Marketing in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen, noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der First Marketing oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Risikohinweise

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächliche Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, daß er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

Haftungsausschluss

First Marketing übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch First Marketing vorgestellt werden, investieren, also Kapital mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der First Marketing und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der First Marketing wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung von First Marketing sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach TeleMedienGesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Soweit unser Links zu externen Webseiten Dritter enthält, weisen wir darauf hin, daß wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkrete Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der First Marketing sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Enthaltene Werte: DE0001262152,ZAE000016176,NO0010081235,CNE100000296,US88160R1014,US72919P2020,DE000A2YN900