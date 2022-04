Die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) entwickelte sich zuletzt wirklich prächtig. Alleine seit Jahresanfang schaffte es die Aktie auf ein Plus von über 12 %. In den vergangenen zwölf Monaten belief sich das Kursplus auf über 23 %. In einem mehr und mehr herausfordernden Markt ist das besonders stark. Dabei gibt es ein Geheimnis, warum Hormel Foods so solide performt. Es sind nicht die 2 % Dividendenrendite, die zugegebenermaßen auch mit einer königlichen Dividende interessant sind. Nein, sondern ...

