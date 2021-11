Microsoft-CEO Satya Nadella hat an der Börse ordentlich Kasse gemacht und 838.600 Aktien verkauft. Damit hat der Chef des Technologieriesen seine Microsoft-Position mehr als halbiert.Laut einem SEC-Filing wurden die Microsoft-Aktien in 16 Blöcken am Montag und Dienstag verkauft. Die Verkaufsspanne lag dabei zwischen 334,37 und 349,22 Dollar - in der Mitte dieser Spanne hat Nadella damit rund 287 Millionen Dollar erlöst. Seine direkt gehaltene Position schrumpfte auf rund 830.800 Aktien (insgesamt ...

