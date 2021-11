Hannover (ots) -- Sieben Direktflüge nach Sal und Boa Vista- Seit Restart im September schon über 10.000 Gäste verreist- Tourismusminister Santos: "Das ist der Wachstumsmotor Nummer eins"Wintersonne, malerische Sandstrände und erstklassige Hotels: Die Vorteile eines Winterurlaubs auf den Kapverden sprechen für sich. Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung bei TUI Deutschland, ist sich sicher, dass die Inselgruppe als Winterziel weiter an Bedeutung gewinnen wird: "Wir rechnen mit einem Nachfrageschub für die Kapverden in diesem Winter. Seitdem wir im September unser Programm wieder aufgenommen haben, steigen die Buchungen stetig an. Die Vorteile der Inseln liegen dabei auf der Hand: Das Hotel- und Flugangebot ist sehr gut, die Einreiseregelungen sind unkompliziert und die Flugzeit mit knapp sechs Stunden ist nur geringfügig länger als Flüge auf die Kanaren."TUI ist mit den drei eigenen Hotelmarken Robinson, TUI Blue und RIU auf den Inseln vertreten. Das RIU Palace Santa Maria auf Sal ist das neueste Hotel aus dem TUI-Markenportfolio. Im Frühjahr 2021 eröffnet, bietet das Hotel eine moderne Anlage direkt am feinsandigen Strand mit abwechslungsreicher Gastronomie und Entertainment und dem bewährten RIU-Service. Eine Woche mit TUI fly-Flug ab/bis Frankfurt und All Inclusive ist ab 1.073 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.Zusätzliche Flugverbindung erweitert das ProgrammDank einer zusätzlichen Verbindung wird der perfekte Winterurlaub auf den Kapverdischen Inseln nun noch besser planbar, denn ab heute steuert TUI fly die Inselgruppe im Atlantik wieder täglich an. Der neuaufgelegte Direktflug nach Boa Vista und Sal startet immer sonntags in Frankfurt/Main, sodass die Rhein-Main-Metropole - ebenso wie Düsseldorf - über zwei wöchentliche Verbindungen verfügen wird. Daneben nimmt der beliebte Ferienflieger ab Hannover, Stuttgart und München je einmal pro Woche Kurs auf die Kapverden."Seit dem Kapverden-Restart erleben wir eine sehr zufriedenstellende Nachfrage, denn die Inseln versprechen mit ihren 350 Sonnentagen pro Jahr auch im Winter ideale Erholung und halten vielfältige Wassersportangebote bereit. Daher weiten wir mit dem zusätzlichen, siebten Direktflug nach Boa Vista und Sal nun unser Angebot auf 1.200 Plätze pro Woche aus und erreichen somit auf diesen Strecken wieder das Vorkrisenniveau an unseren fünf Abflughäfen", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH.Engagement der TUI bewährt sichAnfang September nahm TUI das Kapverden-Programm wieder auf. Seitdem verreisten mehr als 10.000 Gäste mit dem Veranstalter auf die Inseln Boa Vista und Sal. Der kapverdische Tourismusminister Carlos Santos begrüßt das Engagement seitens der TUI und sieht es nicht nur als wirtschaftlichen Treiber: "Wir freuen uns sehr über die Ausweitung des TUI-Programms, denn der Tourismus ist der Wachstumsmotor Nummer eins auf den Kapverden. Neben den zahlreichen neuen Arbeitsplätzen im Hotel- und Ausflugsgeschäft unterstützt die TUI Care Foundation die nachhaltige Entwicklung unseres Landes durch lokale Projekte für Bildung und Umweltschutz."Die TUI Care Foundation wurde 2016 vom Konzern initiiert und wird von TUI, von Kunden und vielen Partnern gefördert. Sie arbeitet unabhängig vom Konzern in über 25 Urlaubsdestinationen der Welt. Schwerpunkt der Programme ist die Stärkung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung von Urlaubsländern. Mit ihrer Arbeit fördert die Stiftung insbesondere junge Menschen, Frauen und Familien, stärkt die Teilhabe der lokalen Bevölkerung und setzt sich für den Schutz von Umwelt und Natur ein.Besonders beliebt bei Gästen und Einwohnern vor Ort ist das "TUI Turtle Aid"-Programm, das die Brutstätten von Meeresschildkröten an den Stränden schützt und einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Menschen für die Meeresbewohner leistet.Diese Meldung finden Sie auch im Pressebereich auf www.tuigroup.com.Informationen und Buchung in allen TUI Reisebüros oder unter www.tui.comPressekontakt:Aage DünhauptDirector Communications Central Region & Airlines, Hotels and Cruisesaage.duenhaupt@tui.comOriginal-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31717/5084727