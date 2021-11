DJ Chlorgas-Zwischenfall bei BASF

LUDWIGSHAFEN (Dow Jones)--Beim Chemieriesen BASF ist es am Sonntag in einer Anlage im Werksteil Süd in Ludwigshafen zu einer Betriebsstörung gekommen. Auf Grund einer Leckage sei Chlorgas ausgetreten, das von neun Mitarbeitern und zwei Einsatzkräften inhaliert worden sei, teilte das Unternehmen mit. Zehn Personen, darunter ein Kontraktoren-Mitarbeiter, seien in der BASF-Ambulanz versorgt worden und hätten wieder in den Betrieb entlassen werden können. Ein Mitarbeiter sei zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen worden.

November 28, 2021 07:08 ET (12:08 GMT)

