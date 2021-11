Der Freitag kannte an der Börse viele Verlierer, einige wenige Gewinner und nur wenig dazwischen. An den Märkten herrschte blankes Entsetzen über die Entdeckung der Omikron-Variante, welche von der WHO als besorgniserregend eingestuft wurde. Die neue Mutante droht, die Pandemie völlig neu aufzulegen.Das sorgte für regelrechte Panikverkäufe an den Märkten. Von denen waren vor allem solche Titel betroffen, die in der Vergangenheit unter Kontaktbeschränkungen und Lockdowns am meisten zu kämpfen hatten. Alles, was auch nur entfernt mit Reisen ...

