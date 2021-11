Die neue Virus-Variante aus dem Süden Afrikas hält derzeit die Welt in Atem. Ansteckender und noch mutationsfreudiger soll die neue Variante sein. Doch der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech versprüht auch in diesen schweren Zeiten eine ordentliche Portion Optimismus. Denn man sei natürlich auf Corona-Varianten vorbereitet und brauche vermutlich nur sechs Wochen, um das bestehende Vakzin entsprechend anzupassen, heißt es dazu aus Mainz.

Derzeit wird die Variante in den Labors in Mainz untersucht, welche Schritte notwendig sind, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Um fehlende Absatzmöglichkeiten für seinen Impfstoff braucht BioNTech sich jedenfalls keine Sorgen zu machen. Dementsprechend geht es an der Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...